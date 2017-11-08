Назван топ-10 самых популярных машин с «автоматом»

09:01 08 ноября 2017 0

Kia Rio с автоматической коробкой передач пользуется наибольшей популярностью у российских автолюбителей Фото: Wikipedia

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых машин с автоматической трансмиссией. Исследование показало, что в 2017 году совокупная доля транспортных средств с «автоматом» на российском рынке выросла до 54%, обогнав машины с механической коробкой передач.

Выяснилось, что наибольшей популярностью среди машин с «автоматом» пользуется Kia Rio. Продажи модели за первые девять месяцев 2017 года составили 44,7 тысяч единиц (это на 31,3 процент превышает прошлогодние показатели). Вице-чемпионом рейтинга стал еще один корейский бестселлер — Hyundai Solaris. В течение года продано свыше 32 тысяч автомобилей данной модели. Третью строчку занял кроссовер Hyundai Creta, продажи автоматической версии которого выросли до 27,3 тысяч экземпляров.

В пятерку лидеров также вошли два автомобиля Toyota — RAV4 (22,4 тысячи) и седан Camry (21,4 тысяча). В ТОП-10 самых продаваемых машин, укомплектованных «автоматом», также попали: Volkswagen Polo (18,5 тысяч) Volkswagen Tiguan (17,1 тысяч), KIA Sportage (14,9 тысяч) Nissan X-Trail (13,3 тысяч) и Mazda CX-5 (12,8 тысяч), сообщает телеканал 360.