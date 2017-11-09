Пенсионерка, бросившая пить, зажарила в печи новорожденную внучку

У пенсионерки из села Дубровное в Северо-Казахстанкой области произошло психическое обострение после того, как она бросила пить. 62-летняя Людмила Русалиева живьем зажарила в печи свою новорожденную внучку.
«Пенсионерка положила новорожденную девочку в печь и спокойно и наблюдала за происходящим. Матери ребенка в тот момент дома не было. Причины, которые толкнули Русалиеву на убийство девочки, пока не известны», сообщает телеканал 360.
По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. За убийство ребенка женщине грозит до 20 лет колонии.
«Да, она выпивала, конечно, и это все знали, но была адекватная вроде как и доброжелательная. И медики у нее бывали. Что это было — непонятно. Специалисты разберутся», — сказала порталу Sputnik Казахстан глава администрации Дубровинского сельского округа Галина Шевцова,