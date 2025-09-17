Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Renault возникли трудности с регистрацией товарного знака в РФ
У Renault возникли трудности с регистрацией товарного знака в РФ Фото:

Роспатент согласно предварительным данным не стал регистрировать в РФ товарный знак французского автоконцерна Renault. Информация об этом содержится в электронной базе Международного Бюро ВОИС.

«Компания подала заявку на регистрацию товарного знака „Reno“ для продажи и производства автомобилей в октябре 2024 года. В апреле 2025 года был получен предварительный отказ», — передает РИА Новости со ссылкой на Бюро ВОИС.

Ранее аналогичные шаги по регистрации товарных знаков в России предпринимали и другие иностранные автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, который подал заявку на регистрацию своего бренда после ухода с российского рынка в 2022 году. Эти меры фирмы объясняют необходимостью защиты авторских прав и предотвращения незаконного использования бренда в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспатент согласно предварительным данным не стал регистрировать в РФ товарный знак французского автоконцерна Renault. Информация об этом содержится в электронной базе Международного Бюро ВОИС. «Компания подала заявку на регистрацию товарного знака „Reno“ для продажи и производства автомобилей в октябре 2024 года. В апреле 2025 года был получен предварительный отказ», — передает РИА Новости со ссылкой на Бюро ВОИС. Ранее аналогичные шаги по регистрации товарных знаков в России предпринимали и другие иностранные автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, который подал заявку на регистрацию своего бренда после ухода с российского рынка в 2022 году. Эти меры фирмы объясняют необходимостью защиты авторских прав и предотвращения незаконного использования бренда в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...