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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:19  13 ноября 2017 0

Сенатор назвал вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
В неопознанном летательном аппарате увидели провокациюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Инцидент с украинским беспилотником, который залетел на территорию Брянской области, стал темой для обсуждения в Совете Федерации.

Происшествие может быть попыткой втянуть Россию в войну на Украине, считает глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Также он не исключил причастности США к нарушению дроном российско-украинской границы, сообщает Nation News.

«Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран „руку Госдепа“. Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя. Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта. Надо реагировать адекватно, но ни в коем случае не пороть горячку», — цитирует Бондарева RT.

Украинский беспилотник был замечен в воздушном пространстве Брянской области вечером 12 ноября, напоминает «Утро.ру». С самого начала звучали две версии происшествия: попытка шпионажа и техническая ошибка оператора. Однозначного ответа военные пока не дали.

Игорь Чукреев
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