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Главные новости Тюменской области
19:05  14 ноября 2017 0

Запасайтесь водой! Тюменцам предстоит пережить суточную «засуху»

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Воду отключат утром 15 ноябряФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени жителям района Червишевского тракта на сутки отключат воду. Причиной станет подключение к общей сети нового участка магистрального водопровода. В «Тюмень Водоканале» заверили, что заблаговременно предупредили все управляющие компании и ТСЖ.

Вода с девяти часов утра 15 ноября до девяти утра 16 ноября будет отсутствовать в домах, которые находятся в границах улиц Червишевский тракт — Сибирская — Николая Чаплина — Демьяна Бедного — Депутатская — Мельникайте — Федюнинского, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Тюмень Водоканала».

В этом районе на сутки отключат воду
Фото: «Тюмень Водоканал»

Кроме того, перебои в водоснабжении вплоть до полного отсутствия могут ощутить жители домов от улицы Широтной до Транссибирской железной дороги, между улицами Молодежной — Чаплина и Олимпийской.

По словам начальника информационно-справочной службы тюменского водоканала Любови Вакориной, компания заранее предупредила все управляющие компании и ТСЖ, которые должны были повесить объявления на домах и проинформировать жителей. Людям стоит сделать запас воды, посоветовали в компании.

Новый участок магистрального водопровода должен заменить старый участок сети, на котором только в этом году произошло семь аварий. Общая протяженность подключаемого участка диаметром 630 мм составляет порядка 900 метров — он позволит также увеличить пропускную способность и повысить надежность водоснабжения этой части города, подчеркнули в компании.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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