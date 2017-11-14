В Тюмени жителям района Червишевского тракта на сутки отключат воду. Причиной станет подключение к общей сети нового участка магистрального водопровода. В «Тюмень Водоканале» заверили, что заблаговременно предупредили все управляющие компании и ТСЖ.
Вода с девяти часов утра 15 ноября до девяти утра 16 ноября будет отсутствовать в домах, которые находятся в границах улиц Червишевский тракт — Сибирская — Николая Чаплина — Демьяна Бедного — Депутатская — Мельникайте — Федюнинского, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Тюмень Водоканала».
Кроме того, перебои в водоснабжении вплоть до полного отсутствия могут ощутить жители домов от улицы Широтной до Транссибирской железной дороги, между улицами Молодежной — Чаплина и Олимпийской.
По словам начальника информационно-справочной службы тюменского водоканала Любови Вакориной, компания заранее предупредила все управляющие компании и ТСЖ, которые должны были повесить объявления на домах и проинформировать жителей. Людям стоит сделать запас воды, посоветовали в компании.
Новый участок магистрального водопровода должен заменить старый участок сети, на котором только в этом году произошло семь аварий. Общая протяженность подключаемого участка диаметром 630 мм составляет порядка 900 метров — он позволит также увеличить пропускную способность и повысить надежность водоснабжения этой части города, подчеркнули в компании.