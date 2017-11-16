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16 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:53  16 ноября 2017 0

«Роснефть» приостановила прием писем во время вызовов Сечина в суд

Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, роснефть
В «Роснефти» объяснили, что приостановка работы «экспедиции» не связана с судебным процессомФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Компания «Роснефть» в прошлую пятницу, 10 ноября, приостановила работу отделения приема корреспонденции «экспедиция» в главном здании на Софийской набережной. В течение недели передать письма адресату здесь можно было только лично в руки, выяснили журналисты. Ранее Замоскворецкий суд сообщал, что не смог доставить письмом повестку главе «Роснефти» Игорю Сечину по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Экспедиция» представляет собой «окошко в одном из подъездов здания». 10 ноября сотрудники службы «сняли все таблички и ушли», сообщил РБК источник. Спустя неделю, 16 ноября, журналисты вновь убедились, что прием корреспонденции не работает. Один из охранников «Роснефти» пояснил корреспонденту, что при необходимости передать письмо можно лично в руки адресату.

В пресс-службе «Роснефти» изданию сообщили, что «экспедиция» уже работает. Представители нефтяной компании также подчеркнули, что между временным закрытием службы и требованиями суда Сечину явиться на процесс над Улюкаевым нет никакой связи.

Замоскворецкий суд Москвы направил уже три повестки Сечину на допрос по делу Улюкаева. Первую факсом, по почте и нарочным способом, но сотрудники «Роснефти» отказались ее принять. После этого передать документ через работников компании суд уже не пытался. Дважды топ-менеджер не приходил на заседание, теперь его ждут 22 ноября. Сам глава корпорации пояснил, что придет в суд после согласования графика, передавали Nation News.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у «Роснефти». По данным следствия, именно Сечин передал экс-министру сумку с деньгами.

Виктор Дорофеев
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