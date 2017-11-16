«Роснефть» приостановила прием писем во время вызовов Сечина в суд

22:53 16 ноября 2017 0

В «Роснефти» объяснили, что приостановка работы «экспедиции» не связана с судебным процессом Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Компания «Роснефть» в прошлую пятницу, 10 ноября, приостановила работу отделения приема корреспонденции «экспедиция» в главном здании на Софийской набережной. В течение недели передать письма адресату здесь можно было только лично в руки, выяснили журналисты. Ранее Замоскворецкий суд сообщал, что не смог доставить письмом повестку главе «Роснефти» Игорю Сечину по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Экспедиция» представляет собой «окошко в одном из подъездов здания». 10 ноября сотрудники службы «сняли все таблички и ушли», сообщил РБК источник. Спустя неделю, 16 ноября, журналисты вновь убедились, что прием корреспонденции не работает. Один из охранников «Роснефти» пояснил корреспонденту, что при необходимости передать письмо можно лично в руки адресату.

В пресс-службе «Роснефти» изданию сообщили, что «экспедиция» уже работает. Представители нефтяной компании также подчеркнули, что между временным закрытием службы и требованиями суда Сечину явиться на процесс над Улюкаевым нет никакой связи.

Замоскворецкий суд Москвы направил уже три повестки Сечину на допрос по делу Улюкаева. Первую факсом, по почте и нарочным способом, но сотрудники «Роснефти» отказались ее принять. После этого передать документ через работников компании суд уже не пытался. Дважды топ-менеджер не приходил на заседание, теперь его ждут 22 ноября. Сам глава корпорации пояснил, что придет в суд после согласования графика, передавали Nation News.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в два миллиона долларов у «Роснефти». По данным следствия, именно Сечин передал экс-министру сумку с деньгами.