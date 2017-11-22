20:22 22 ноября 2017 0

Захар Прилепин станет спикером проекта «КонцептХаб» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Писател Захар Прилепин, известный своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах «ближнего зарубежья», выступит в Тюмени 3 декабря. В рамках проекта «КонцептХаб» он прочтет лекцию на тему «Донбасс: Война за мир».

На странице проекта во «ВКонтакте» сообщается, что писатель поделится собственным опытом: расскажет, как оказался в центре военного конфликта и почему встал на защиту суверенитета ДНР. Разговор пойдет также о русском языке и литературе. После встречи любой участник сможет задать вопрос писателю и получить автограф. При этом организаторы предупреждают, что Прилепин оставляет свою подпись только на собственных книгах, которые можно принести с собой, приобретя заранее — либо купить на мероприятии.

Проект «КонцептХаб» представляет собой бесплатные лекции на общественно-значимые темы в неформальной обстановке с участием федеральных экспертов. В рамках проекта каждый участник может поделиться своим мнением касательно того или иного вопроса, предложить возможные пути решения обсуждаемой проблемы и задать вопрос специалисту.

Ранее Захар Прилепин заявил, что ему известно, кто убил Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолу). Он считает, что в операциях по устранению легендарных комбатов принимала участие диверсантка с Украины, передает «Утро.ру».