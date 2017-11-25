Экс-премьер Украины Азаров назвал«предвыборным бредом» планы Порошенко на «четыре союза» с ЕС

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал высказывание Порошенко на пленарной сессии саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе о решении создать четыре союза с Европой «предвыборным бредом».
Азаров отметил, что президенту нечего предложить в социально-экономическом плане, поэтому он «продолжает вешать морковку Евросоюза», отмечают «Известия».
Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь пояснил, что Порошенко этим высказыванием пытался «сгладить свое поражение». Сенатор уточнил, что в итоговом документе саммита впервые нет никаких упоминаний об Украине, значит ее в нынешнем состоянии «в Евросоюзе никто не ждет», пишет РБК.
Украинский лидер Петр Порошенко в Брюсселе заявил о решении создать четыре союза с ЕС: энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной, передавало РТ.