23:38 25 ноября 2017 0

Глава правительства в оценках масштаба геноцида украинского народа решил переплюнуть президента Фото: личная страница Владимира Гройсмана в Facebook

В ХХ веке украинский народ пережил не один, а три голодомора. Об этом заявил глава правительства страны Владимир Гройсман. По его словам, кроме событий 1932-33 года, были еще два периода массового голода.

Обращение опубликовано на официальном сайте правительства Украины.

«В ХХ веке украинцы пережили еще два массовых голода — 1921—1923 и 1946—1947 годов, которые, по свидетельствам очевидцев и оценкам историков, также имеют признаки этнической чистки, а следовательно, были сознательно организованы», — приводит RT заявление украинского премьера.

Напомним, последняя суббота ноября на Украине считается Днем памяти жертв голодомора. Ранее URA.RU сообщало, что президент Петр Порошенко выступил за принятие на Украине закона об ответственности за непризнание голодомора и холокоста и выразил желание, чтобы Россия покаялась за «геноцид украинского народа».

Отметим, из-за голода, который произошел в первой половине 30-х годов ХХ века голод охватил ряд основных зерновых районов Советского Союза. На Украине от нехватки еды, в частности, по разным оценкам, погибли 7-8 млн человек. Тем не менее, с «геноцидом» голод связывают только на Украине. Ранее голодомор признали в США и возложили ответственность за него на Советский Союз.