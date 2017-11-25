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25 ноября 2017
22:43  25 ноября 2017 0

Порошенко требует от России покаяться за голодомор и геноцид украинского народа

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко надеется дожить до тех времен, когда Россия покается за голодоморФото: пресс-служба президента Украины

Украинский лидер Петр Порошенко призвал Россию покаяться в голодоморе и геноциде народа Украины. С этой речью президент выступил на памятных мероприятиях в Киеве.

Порошенко выступил за принятие на Украине закона об ответственности за непризнание голодомора и холокоста, пишет RT. Он также выразил желание, чтобы в России покаялись за голодомор и признали его геноцидом народа.

«Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного: чтобы в России произошли такие изменения, при которых российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него», — заявил украинский лидер.

На Украине каждый год в последнюю субботу ноября проводят День памяти жертв голодомора. Порошенко ежегодно напоминает о том, что голодомор необходимо признать геноцидом. Как напоминает издание, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что голод 30-х годов прошлого века, царствовавший на территории СССР, в Киеве пытаются представить «геноцидом украинского народа», но «это не имеет с действительностью ничего общего».

Нина Калинина
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