Порошенко требует от России покаяться за голодомор и геноцид украинского народа

Украинский лидер Петр Порошенко призвал Россию покаяться в голодоморе и геноциде народа Украины. С этой речью президент выступил на памятных мероприятиях в Киеве.
Порошенко выступил за принятие на Украине закона об ответственности за непризнание голодомора и холокоста, пишет RT. Он также выразил желание, чтобы в России покаялись за голодомор и признали его геноцидом народа.
«Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного: чтобы в России произошли такие изменения, при которых российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него», — заявил украинский лидер.
На Украине каждый год в последнюю субботу ноября проводят День памяти жертв голодомора. Порошенко ежегодно напоминает о том, что голодомор необходимо признать геноцидом. Как напоминает издание, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что голод 30-х годов прошлого века, царствовавший на территории СССР, в Киеве пытаются представить «геноцидом украинского народа», но «это не имеет с действительностью ничего общего».