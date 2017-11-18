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18 ноября 2017
17 ноября 2017
10:15  18 ноября 2017 0

Госдеп назначил виновных в голодоморе на Украине

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
У руководства США свой взгляд на советский периодФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Советский союз несет ответственность за голодомор 1930-х годов на Украине. Такую позицию озвучила глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт.

Рассуждая о 84-й годовщине голода на Украине в 1932-33 годах, Науэрт отметила, что в Соединенных Штатах эти события считают трагедией, организованной тогдашним руководством СССР. Руководитель пресс-службы Госдепа подчеркнула, что необходимо осуждать попытки отрицания этого факта, сообщает ТАСС.

Напомним, что в первой половине 30-х годов прошлого века голод охватил ряд основных зерновых районов Советского Союза. В те годы на Украине от нехватки еды погибли 7-8 млн человек.

Лев Истомин
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