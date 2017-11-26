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26 ноября 2017
25 ноября 2017
11:45  26 ноября 2017 0

Дочь Трампа спровоцировала раскол между Белым домом и Госдепом США

Дональд Трамп, трамп дональд
Лидер США остается новичком в большой политикеФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился не посылать ключевых дипломатов на бизнес-саммит в Индию. Поводом стало назначение главой американской делегации дочери действующего президента Иванки Трамп.

«Никому рангом старше, чем заместитель помощника госсекретаря, не разрешено участвовать. Госсекретарь и его помощники настояли на том, что все поездки должны подлежать согласованию, даже мельчайшие детали», — приводит RT слова одного из источников CNN.

По мнению собеседника, речь идет о новом «расколе между Белым домом и Госдепартаментом». Ранее карьера главы внешнеполитического ведомства США висела на волоске. Как сообщало «URA.RU», его сменщиком предполагалось сделать директора ЦРУ Майка Помпео.

Однако к середине октября конфликт между Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном удалось урегулировать: последний даже заявил о «хороших отношениях», сложившихся у него с президентом.

По мнению CNN, Иванка Трамп стала поводом для раздора между президентом и главой Госдепа
Фото: twitter CNN

Алексей Шумов
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