11:45 26 ноября 2017 0

Лидер США остается новичком в большой политике Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился не посылать ключевых дипломатов на бизнес-саммит в Индию. Поводом стало назначение главой американской делегации дочери действующего президента Иванки Трамп.

«Никому рангом старше, чем заместитель помощника госсекретаря, не разрешено участвовать. Госсекретарь и его помощники настояли на том, что все поездки должны подлежать согласованию, даже мельчайшие детали», — приводит RT слова одного из источников CNN.

По мнению собеседника, речь идет о новом «расколе между Белым домом и Госдепартаментом». Ранее карьера главы внешнеполитического ведомства США висела на волоске. Как сообщало «URA.RU», его сменщиком предполагалось сделать директора ЦРУ Майка Помпео.

Однако к середине октября конфликт между Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном удалось урегулировать: последний даже заявил о «хороших отношениях», сложившихся у него с президентом.