{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
12:59  27 ноября 2017 0

В Тобольске соберутся прокуроры всего УрФО. Предстоит серьезный разговор про деньги и квартиры

Семинар в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, пономарев юрий
Совещание в Тобольске проведет заместитель генпрокурора России Юрий ПономаревФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольск съезжаются руководители региональных прокуратур всего Уральского федерального округа. По информации источника «URA.RU», 28 ноября в Тюменской области пройдет расширенное совещание сотрудников надзорных ведомств, посвященное проблемам дольщиков и вопросам невыплаты зарплаты.

«В Тобольск едут прокуроры со всего УрФО, некоторые прибудут уже сегодня. Ждут заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева, представителей от Екатеринбурга и других субъектов, входящих в УрФО», — сообщил источник. По его словам, совещание откроется во вторник, 28 ноября, в тобольском Дворце Наместника.

Митинг обманутых дольщиков. Курган, лозунги, митинг дольщиков сму кпд
Очередной митинг дольщиков в Кургане прошел в октябре этого года
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Встреча будет посвящена вопросам невыплаты заработной платы и проблемам обманутых дольщиков, участие в ней примет губернатор Тюменской области Владимир Якушев, отметил он.

В управлении Генпрокуратуры в УрФО корреспонденту «URA.RU» информацию подтвердили.

«Мероприятие в таком формате, посвященное рассмотрению проблем, связанных с невыплатой зарплаты и обманутых дольщиков, пройдет впервые в Уральском федеральном округе. Его задачей является прежде всего обсуждение проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной практике при осуществлении надзорной деятельности на указанных социально значимых направлениях», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генпрокуратуры в УрФО.

В пресс-службе губернатора Тюменской области сообщили, что глава региона планирует принять участие в совещании. «Завтра Владимир Якушев едет в Тобольск», — отметили там.

Известно, что в Тобольск прибудут прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, прокурор Курганской области Игорь Ткачев, представители региональных надзорных ведомств Ямала, Югры и Тюменской области.

Проблемы челябинских дольщиков вышли на федеральный уровень после того, как 9 ноября президент Владимир Путин, вылетая из Челябинска во Вьетнам, позвонил дольщице «Речелстроя». После этого в Челябинске и Кургане резко активизировались действия силовиков.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров