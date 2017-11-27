12:59 27 ноября 2017 0

Совещание в Тобольске проведет заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольск съезжаются руководители региональных прокуратур всего Уральского федерального округа. По информации источника «URA.RU», 28 ноября в Тюменской области пройдет расширенное совещание сотрудников надзорных ведомств, посвященное проблемам дольщиков и вопросам невыплаты зарплаты.

«В Тобольск едут прокуроры со всего УрФО, некоторые прибудут уже сегодня. Ждут заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева, представителей от Екатеринбурга и других субъектов, входящих в УрФО», — сообщил источник. По его словам, совещание откроется во вторник, 28 ноября, в тобольском Дворце Наместника.

Очередной митинг дольщиков в Кургане прошел в октябре этого года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Встреча будет посвящена вопросам невыплаты заработной платы и проблемам обманутых дольщиков, участие в ней примет губернатор Тюменской области Владимир Якушев, отметил он.

В управлении Генпрокуратуры в УрФО корреспонденту «URA.RU» информацию подтвердили.

«Мероприятие в таком формате, посвященное рассмотрению проблем, связанных с невыплатой зарплаты и обманутых дольщиков, пройдет впервые в Уральском федеральном округе. Его задачей является прежде всего обсуждение проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной практике при осуществлении надзорной деятельности на указанных социально значимых направлениях», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генпрокуратуры в УрФО.

В пресс-службе губернатора Тюменской области сообщили, что глава региона планирует принять участие в совещании. «Завтра Владимир Якушев едет в Тобольск», — отметили там.

Известно, что в Тобольск прибудут прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, прокурор Курганской области Игорь Ткачев, представители региональных надзорных ведомств Ямала, Югры и Тюменской области.

Проблемы челябинских дольщиков вышли на федеральный уровень после того, как 9 ноября президент Владимир Путин, вылетая из Челябинска во Вьетнам, позвонил дольщице «Речелстроя». После этого в Челябинске и Кургане резко активизировались действия силовиков.