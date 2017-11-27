14:24 27 ноября 2017 0

Ребенка госпитализировали, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени сотрудники Следственного комитета проводят проверку обстоятельств, при которых девятилетний мальчик получил на улице ожог левой голени. Сейчас ребенок находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Инцидент произошел днем 25 ноября. Мальчик шел по улице Широтной и около дома 146/1 наступил в лужу кипятка. Горячая вода разлилась на улице из-за порыва теплосетей рядом с домом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Следователи намерены выяснить все обстоятельства, которые привели к этой ситуации, и дать оценку действиям должностных лиц.

Мальчику была оказана медицинская помощь. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе областного департамента здравоохранения, вызов на станцию скорой помощи поступил в 15:05, бригада медиков прибыла на место в 15:09. «Ребенок госпитализирован в ОКБ-1, состояние стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в департаменте.

В АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) корреспонденту «URA.RU» пояснили, что в связи с произошедшим инцидентом проводится проверка. «Все необходимые действия со стороны компании по отношению к пострадавшему лицу будут произведены в соответствии с законодательством. До настоящего времени в компанию никаких официальных обращений не поступало», — пояснили в пресс-службе компании.