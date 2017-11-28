В январе екатеринбуржцам придут штрафы за неоплату парковок

20:31 28 ноября 2017 0

Мэрия попросила помощи у прокуратуры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всем екатеринбуржцам, считавшим необязательной оплату муниципальных платных парковок, в ближайшие месяцы могут прийти штрафы. Это произойдет, если свердловская прокуратура удовлетворит заявление администрации города к Управлению ГИБДД по Свердловской области.

Как заявил 28 ноября на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству Игорь Федотов, при помощи прокуратуры муниципальные власти намерены наладить стабильную работу платного парковочного пространства уральской столицы. Сегодня за его услуги платит лишь порядка 40% водителей. Выписать штрафы остальным не представляется возможным, так как ГИБДД не предоставляет администрации Екатеринбурга личные данные нарушителей. Федотов выразил надежду, что данная проблема будет решена в начале следующего года.

Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер уточнил, что в заявлении содержится требование обязать ГИБДД предоставить личные данные нарушителей, список которых приложен к документу. Совершенные за какой именно период нарушения учтены, в заявлении не уточняется. Если надзорный орган сочтет заявление обоснованным, то обратится в суд с иском о защите интересов городских властей.

«Нам нужно разгружать центр города. Администрация города решает эту проблему уже несколько лет и использует для этого все доступные правовые механизмы», — отметил депутат.

В пресс-службе прокуратуры области заявили «URA.RU», что после поступления обращения со стороны администрации города оно будет рассмотрено в установленные законом сроки. В пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области «URA.RU» предложили направить письменный запрос на получение информации.

Защитник прав автомобилистов Кирилл Форманчук заявил «URA.RU», что прокуратура, скорее всего, откажет в удовлетворении заявления мэрии: «Передача личных данных в такой ситуации не предусмотрена законодательством. Эта проблема есть на территории всей страны. И решили пока только в Москве путем подписания трехстороннего договора. Это был политический ход, законность которого, кстати, тоже периодически кто-то пытается оспорить».