Правительство утвердило размер пособий по безработице на 2018 год

22:47 28 ноября 2017 0

Максимальная сумма выплат по безработице приблизится к 5 000 рублей Фото: Pixabay.com

Правительство РФ утвердило величину пособия по безработице на 2018 год. Информация о размере выплат размещена на портале правовой информации.

В документе указано, что размер пособия по безработице в следующем году не изменится и составит от 850 до 4 900 рублей.

Ранее стало известно, что в большинстве российских регионов растет количество безработных. По данным Министерства труда, в ноябре число зарегистрированных нетрудоустроенных граждан увеличилось на 0,7% и составило около 719 тысяч человек.