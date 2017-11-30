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30 ноября 2017
29 ноября 2017
28 ноября 2017
10:28  30 ноября 2017 1

Курганский завод выпустил юбилейный автобус на газомоторном топливе. ФОТО

Автобусы на газомотрном топливе более экономичные и экологичныеФото: пресс-служба губернатора Курганской области

К выпуску 60-го по счету автобуса на газомоторном топливе на Курганском автозаводе (входит в Группу ГАЗ) приурочили торжество, на которое пригласили вице-губернатора по промышленности Александра Константинова и депутата Госдумы Александра Ильтякова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выпуск такой техники производится при поддержке государства — субсидирование началось в 2016 году. «Программа будет продолжена, размер субсидии будет уточнен (сейчас он составляет 2,8 млн рублей), — отметил Александр Константинов. — Продление программы на следующий год дает нам возможность продать автобусы в наибольшее число регионов по льготной цене».

На торжество пригласили вице-губернатора по промышленности Александра Константинова и депутата Госдумы Александра Ильтякова
Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В Зауралье также растет сеть газозаправочных станций. «В декабре планируется приезд к нам представителей Белгородской области, они имеют желание строить у нас заправки. В области достаточно высокий процент газификации транспорта, он выше, чем общероссийский, так же, как и коэффициент загрузки заправочных комплексов. Это не может не интересовать бизнес», — рассказал Константинов.

ООО «КАВЗ» 2018 году отпразднует свое 60-летие.

Татьяна Жаткина
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