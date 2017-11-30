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Главные новости Пермского края
11:51  30 ноября 2017 1

В Перми появился уполномоченный по правам ребенка

За Светлану Денисову проголосовали большинство депутатов Заксобрания ПрикамьяФото: официальный сайт Общественной палаты Пермского края

Депутаты законодательного собрания Пермского края проголосовали за утверждение уполномоченного по правам ребенка. Парламентариям была представлена единственная кандидатура, которую предложил губернатор: это заместитель председателя Общественной палаты Светлана Денисова.

Кандидатуру Денисовой поддержали большинством голосов, хотя 3,3% проголосовали «против», а 10% воздержались. Вопросов к ней у депутатов не возникло. Сразу же после голосования Светлана Денисова принесла присягу; теперь она считается официально вступившей в должность. Она поблагодарила депутатов и выразила надежду на продуктивное сотрудничество.

Новому детскому омбудсмену тут же вручили удостоверение, правда, перед этим возникла небольшая заминка. «Мы ничего заранее не делаем», — в шутку объяснил заминку спикер Заксобрания Валерий Сухих. «Все по-настоящему», — улыбаясь, ответила Светлана Денисова.

Напомним, бывший уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков занял пост «взрослого» омбудсмена 26 ноября. Три недели сохранялась интрига — кто же займет освободившуюся должность. Только 16 ноября губернатор Максим Решетников предложил на этот пост кандидатуру Светланы Денисовой.

Анна Белкина
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