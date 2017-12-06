YouTube назвал главные клипы 2017 года. Лидер побил исторический рекорд

22:32 06 декабря 2017 0

В сумме видеоролики посмотрели более восьми миллиардов раз ФОТО: flickr.com

YouTube подвел итоги 2017 года, опубликовав список самых популярных клипов в России и мире.

Наибольшее количество просмотров набрал клип на песню «Despacito» Луиса Фонси — за год он набрал 4,5 миллиардов просмотров. Как отмечает телеканал 360, это абсолютный рекорд за все время существования компании.

На втором месте — клип на песню «Shape of You» британского исполнителя Эда Ширана — 2,8 миллиарда просмотров. На третьем месте Джей Бальвин и Уилли Уильям с клипом «Mi Gente» — 1,3 миллиарда просмотров.

В российском сегменте YouTube самым популярным стал клип киевской группы «Грибы» на песню «Тает лед» — 143,2 миллиона просмотров. На втором месте «Время и Стекло» с хитом «На стиле» — 91,3 миллиона просмотров, на третьем — Эльдара Джарахова «Блокеры», 32 миллиона просмотров.