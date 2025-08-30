В Краснодарском крае после атак ВСУ пришлось перекрыть мост

Водителям стоит ехать в объезд через Тургеневский мост из-за временных ограничений
Водителям стоит ехать в объезд через Тургеневский мост из-за временных ограничений
Украинские атаки по российским регионам

В Краснодаре после атак ВСУ перекрыто движение по Яблоновскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Внимание водители! В г. Краснодаре перекрыто движение на Яблоновском мосту», — говорится в telegram-канале ведомства. В пресс-службе уточнили, что водителям стоит ехать в объезд через Тургеневский мост и шлюзы на Восточном Обходе. 

Ночью 30 августа Краснодарский край подвергся атаке украинских БПЛА, в результате которой сработала система ПВО и несколько беспилотников были уничтожены. Обломки упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. В результате возник пожар на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожарные и экстренные службы работают на месте инцидента, все сотрудники завода были эвакуированы.

Жителям региона настоятельно рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до отмены режима опасности БПЛА. Кроме того, в Краснодаре действуют ограничения на фото- и видеосъемку работы ПВО, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Аэропорт Сочи временно не работает, введен режим «Ковер» с ограничениями на прием и вылет самолетов для обеспечения безопасности пассажиров, передает «Царьград».

