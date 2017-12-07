Центробанк вложит в «Открытие» еще 456 млрд рублей

Центробанк докапитализует финансовую корпорацию «Открытие» и приобретет обыкновенные акции банка на 456,2 млрд рублей. Об этом 7 декабря сообщили в информационном агентстве «RNS». Докапитализация банка должна покрыть разницу между стоимостью активов и обязательств, а также финансово помочь страховой компании «Росгострах» и негосударственным пенсионным фондам, которые входят в банковскую группу.
«В рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд рублей для формирования нового капитала банка „ФК Открытие“, являющегося головной организацией банковской группы», — передают сообщение пресс-службы ЦБ в информационном агентстве.
Как ранее сообщало «URA.RU», летом 2017 года Банк России приступил к спасению банка «ФК Открытие» из-за стратегии последнего и не совсем удачной санации банка «Траст», а также покупки «Росгосстраха». Именно попытка приобретения страховой компании «Росгосстрах» стала триггером, ускорившим необходимость решения судьбы «Открытия». ЦБ вошел в капитал банка в качестве основного инвестора.