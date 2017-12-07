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07 декабря 2017
06 декабря 2017
05 декабря 2017
16:34  07 декабря 2017 0

Центробанк вложит в «Открытие» еще 456 млрд рублей

Винотека Соловьева. Екатеринбург, банк открытие
Увеличение стоимости произойдет за счет дополнительного выпуска акцийФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы банка "Открытие"
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Центробанк докапитализует финансовую корпорацию «Открытие» и приобретет обыкновенные акции банка на 456,2 млрд рублей. Об этом 7 декабря сообщили в информационном агентстве «RNS». Докапитализация банка должна покрыть разницу между стоимостью активов и обязательств, а также финансово помочь страховой компании «Росгострах» и негосударственным пенсионным фондам, которые входят в банковскую группу.

«В рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд рублей для формирования нового капитала банка „ФК Открытие“, являющегося головной организацией банковской группы», — передают сообщение пресс-службы ЦБ в информационном агентстве.

Как ранее сообщало «URA.RU», летом 2017 года Банк России приступил к спасению банка «ФК Открытие» из-за стратегии последнего и не совсем удачной санации банка «Траст», а также покупки «Росгосстраха». Именно попытка приобретения страховой компании «Росгосстрах» стала триггером, ускорившим необходимость решения судьбы «Открытия». ЦБ вошел в капитал банка в качестве основного инвестора.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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