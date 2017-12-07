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07 декабря 2017
17:45  07 декабря 2017 0

Мутко рассказал, выплатит ли Россия 15 млн долларов по решению Олимпийского комитета

Пресс-конференция предварительной жеребьевки ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий
МОК должен заключить с Россией договор, подчеркнул вице-премьерФото: Антон Белицкий © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российский вице-премьер Виталий Мутко допустил возможность выплаты страной 15 миллионов долларов по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, выплата возможна лишь при условии заключения специального договора. «Выплата Россией 15 миллионов долларов по решению МОК возможна на основании договора с комитетом», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Кроме того, он отметил, что решение по отстранению российской сборной от зимней Олимпиады 2018 года никак не повлияет на проведение в следующем году в России чемпионата мира по футболу, сообщает Nation News.

МОК 5 декабря принял решение об отстранении российской сборной от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в связи с допинг-скандалом. Кроме того, комитет постановил оштрафовать Россию на 15 миллионов долларов. Деньги должны пойти на создание независимой системы тестирования.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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