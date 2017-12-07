17:45 07 декабря 2017 0

МОК должен заключить с Россией договор, подчеркнул вице-премьер Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский вице-премьер Виталий Мутко допустил возможность выплаты страной 15 миллионов долларов по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, выплата возможна лишь при условии заключения специального договора. «Выплата Россией 15 миллионов долларов по решению МОК возможна на основании договора с комитетом», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Кроме того, он отметил, что решение по отстранению российской сборной от зимней Олимпиады 2018 года никак не повлияет на проведение в следующем году в России чемпионата мира по футболу, сообщает Nation News.

МОК 5 декабря принял решение об отстранении российской сборной от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в связи с допинг-скандалом. Кроме того, комитет постановил оштрафовать Россию на 15 миллионов долларов. Деньги должны пойти на создание независимой системы тестирования.