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10 декабря 2017
18:17  10 декабря 2017 0

«Русофобия — кратчайший путь развала Украины». Клинцевич отреагировал на призыв Киева раздробить Россию

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Франц Клинцевич уже увидел предпосылки для развала УкраиныФото: Антон Белицкий © URA.RU

Украина в настоящий момент сама делится на части. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, реагируя на высказывание украинского министра Георгия Тука о необходимости «раздробить Россию» на части.

«Жаль, что Георгий Тука не поведал миру, как Украина, следуя его совету, будет дробить Россию на части. Пока же на части дробится сама Украина. Не захотел жить под властью Киева народ Крыма. По схожему пути идет Донбасс. Поляки тянут руки ко Львову. Волнуется Закарпатье. Не исключаю, что в будущем может объявить себя вольным городом совсем неукраинская Одесса», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор добавил, что русофобия является кратчайшим путем, который ведет к распаду Украины.

Ранее министр по делам беженцев Украины Георгий Тука заявил, что для Киева главная задача состоит в том, чтобы «раздробить Россию на части» и не соседствовать с «сильным врагом». На это заявление отреагировал коллега Клинцевича Алексей Пушков, который призвал украинских чиновников внимательней присматривать за Украиной, чтоб она не развалилась.

Нина Калинина
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