Украинский политик поставил задачу «раздробить Россию на части»

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука рассказал о будущем российско-украинских отношений. По его словам, Киев будет воспринимать Москву как врага.
«Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — ответил он в чате издания «Главред».
Он подчеркнул, что не понимает тезисов о «братских народах» и «братской любви» и добавил, что отношения с Россией должны быть, в первую очередь, прагматичными.
Как писало «URA.RU», ранее украинцы выступили за возвращение к власти экс-президента Виктора Януковича. В опросе, который провели на телевидении, принял участие 47 181 человек. 92% респондентов проголосовали за прошлого украинского лидера.