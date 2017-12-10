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10 декабря 2017
14:04  10 декабря 2017 0

Украинский политик поставил задачу «раздробить Россию на части»

По словам Тука, он не понимает тезисов о «братских народах» и «братской любви»Фото: Wikimedia Commons

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука рассказал о будущем российско-украинских отношений. По его словам, Киев будет воспринимать Москву как врага.

«Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — ответил он в чате издания «Главред».

Он подчеркнул, что не понимает тезисов о «братских народах» и «братской любви» и добавил, что отношения с Россией должны быть, в первую очередь, прагматичными.

Как писало «URA.RU», ранее украинцы выступили за возвращение к власти экс-президента Виктора Януковича. В опросе, который провели на телевидении, принял участие 47 181 человек. 92% респондентов проголосовали за прошлого украинского лидера.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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