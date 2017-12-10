Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра по делам беженцев Георгия Туки о том, что главная цель Украины — раздробить Россию. В Twitter Пушков посоветовал чиновнику из Киева внимательней присмотреть за УкраинойЭ, чтоб она не развалилась.
Как считает Пушков, в Киеве уже «помутились рассудком» из-за «унылого будущего», его слова приводит информагентство Nation News. «Задумали „раздробить Россию на части“. За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится», — пишет сенатор.
Украинский министр Георгий Тука ранее заявил, что в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины. Он считает, что сейчас для Киева главная задача состоит в том, чтобы «раздробить Россию на части» и не соседствовать с «сильным врагом».
Ранее украинцы выступили за возвращение к власти экс-президента Виктора Януковича. Из более 47 тысяч респондентов, опрошенных украинским телеканалом, 92% выразили мнение, что хотели бы жить при прошлом лидере.