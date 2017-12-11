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Главные новости Свердловской области
12:50  11 декабря 2017 0

Генконсульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз

Митинг Национально-освободительного движения у американского консульства в Екатеринбурге, консульство сша
Возобновление работы американского представительства прошло без ажиотажаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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С 11 декабря генконсульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу неиммиграционных виз. Пока процесс проходит без ажиотажа.

Возобновление процедуры выдачи виз проходит без традиционных очередей, передает корреспондент «URA.RU» от здания консульства. Если раньше тут ежедневно с утра собирались очереди в несколько десятков человек со всех регионов УрФО, то сейчас подобного ажиотажа не наблюдается.

Выдача виз была прекращена консульством в ходе дипломатического противостояния американской администрации с правительством РФ. В начале декабря екатеринбургское представительство США заявило, что возобновляет выдачу разрешений на поездки в страну, но в меньшем объеме в связи с сокращением числа сотрудников.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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