Генконсульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз

12:50 11 декабря 2017 0

Возобновление работы американского представительства прошло без ажиотажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 11 декабря генконсульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу неиммиграционных виз. Пока процесс проходит без ажиотажа.

Возобновление процедуры выдачи виз проходит без традиционных очередей, передает корреспондент «URA.RU» от здания консульства. Если раньше тут ежедневно с утра собирались очереди в несколько десятков человек со всех регионов УрФО, то сейчас подобного ажиотажа не наблюдается.

Выдача виз была прекращена консульством в ходе дипломатического противостояния американской администрации с правительством РФ. В начале декабря екатеринбургское представительство США заявило, что возобновляет выдачу разрешений на поездки в страну, но в меньшем объеме в связи с сокращением числа сотрудников.