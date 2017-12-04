Посольство США в РФ возобновляет выдачу виз в Екатеринбурге

17:51 04 декабря 2017 0

Американское консульство в Екатеринбурге вновь откроет двери для заявителей на турвизы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Консульства США в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге с 11 декабря возобновят выдачу виз российским гражданам. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

По словам Хантсмана, проведение собеседований в региональных представительствах будет проходить в ограниченном объеме, отмечает «Коммерсант FM». При этом московское консульство также продолжит рассмотрение документов россиян на получение иммиграционных, диверсификационных и неиммиграционных виз.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», — говорится в сообщении американского диппредставительства в РФ. Там подчеркнули, что ограниченный характер процесса является «печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США».

Проблема с выдачей неимиграционных виз в США осложнилась после того, как российские власти потребовали сократить штат сотрудников американской дипломатической миссии. Требование стало зеркальным ответом Вашингтону на арест российских дипломатических объектов в США.