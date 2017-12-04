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04 декабря 2017
17:51  04 декабря 2017 0

Посольство США в РФ возобновляет выдачу виз в Екатеринбурге

Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
Американское консульство в Екатеринбурге вновь откроет двери для заявителей на турвизыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Консульства США в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге с 11 декабря возобновят выдачу виз российским гражданам. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

По словам Хантсмана, проведение собеседований в региональных представительствах будет проходить в ограниченном объеме, отмечает «Коммерсант FM». При этом московское консульство также продолжит рассмотрение документов россиян на получение иммиграционных, диверсификационных и неиммиграционных виз.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», — говорится в сообщении американского диппредставительства в РФ. Там подчеркнули, что ограниченный характер процесса является «печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США».

Проблема с выдачей неимиграционных виз в США осложнилась после того, как российские власти потребовали сократить штат сотрудников американской дипломатической миссии. Требование стало зеркальным ответом Вашингтону на арест российских дипломатических объектов в США.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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