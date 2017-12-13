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Главные новости Тюменской области
11:34  13 декабря 2017 0

Тюменская область стала вторым регионом в стране по развитию экономики

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Губернатор Владимир Якушев возглавляет второй в РФ по уровню развития экономики регионФото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская область по уровню экономического развития оказалась на втором месте соответствующего рейтинга Минэкономразвития за 2016 год. Отдельные показатели значительно превысили общероссийский уровень.

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в регионе превышает среднероссийский уровень практически в два раза. Более чем на 16% увеличился за год оборот продукции и услуг, проводимых малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, составив 388 тысяч рублей на человека», — цитирует сотрудника пресс-службы РИА «Новости».

Оборот товаров и услуг, производимых малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, достиг 388 тысяч рублей на человека, что на 16% больше показателя предыдущих лет. По таким показателям как объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, приходящийся на одного жителя, а также удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда на протяжении последних лет Тюменская область уверенно входит в десятку лидеров.

По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, проведенной Минэкономразвития (включает оценку уровня и динамики экономики, социальной сферы, а также мнение жителей), Тюменская область заняла 18 место. Кроме того, жители области дали высокую оценку деятельности органов исполнительной власти Тюменской области. В итоге по этому показателю регион занял третье место в стране.

За прошлый год количество субъектов предпринимательской деятельности выросло на 6,7%, среднесписочная численность работников по малым и микропредприятиям региона превысила 120 тысяч человек, или 105,4% к 2015 году.

Ранее в Тюменской области были названы муниципалитеты с самым лучшим инвестиционным климатом. На первом месте оказался Ялуторовский район, а главам Тобольска и Бердюжского района, которые заняли предпоследнее и последнее места, сделали замечания.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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