Нижневартовский район признан одним из самых экологичных в Югре

12:38 19 декабря 2017 6

Глава района Борис Соломатин предпочитает во всем советоваться с гражданами Фото: пресс-служба администрации Нижневартовского района

Правительство ХМАО признало Нижневартовский район лидером по привлечению населения в природоохранную и эколого-просветительскую деятельность. Из всех муниципалитетов Югры в Нижневартовском районе включилось наибольшее количество человек в мероприятия по ликвидации свалок и наведению порядка на своих территориях.

Глава района Борис Саломатин подчеркнул, что у каждого жителя, трудового коллектива, предприятия-недропользователя, работающего на территории муниципалитета, представителя малого и среднего бизнеса, общественника должна быть возможность сделать полезное дело, став участником мероприятий Года экологии, объявленным президентом РФ. Люди сами сформировали план и, что не менее важно, включились в «грязную» работу. С начала года было ликвидировано 38 свалок площадью 15,2 гектара.

В общий план мероприятий предложения внесли «Самотлорнефтегаз» (гендиректор Валентин Мамаев) и «Нижневартовское нефтегазодобывющее предприятие» (гендиректор Игорь Онешко) Фото: пресс-служба администрации Нижневартовского района

Также был реализован районный социальный проект «Интерактивная карта свалок». В течение года информация о выявленных и ликвидированных свалках отражалась на народной карте, доступной на интернет-ресурсах. Кроме того, устраивались трудовые десанты, субботники по благоустройству и озеленению, посадки деревьев, акции по сбору макулатуры и батареек, установке контейнеров для сбора пластиковой тары.

Это не единичный случай привлечения жителей района к устранению проблем территории. В Нижневартовском районе выстроена целая система вовлечения жителей в принятие решений по разным вопросам и контроль по их исполнению. Создан действенный районный общественный совет. Во всех 8 поселениях Нижневартовского района также созданы общественные советы по разным направлениям деятельности.

Решение о том, какие виды работ необходимо провести в каждом из поселений, принимают сами жители района. Это касается, например, благоустройства поселений, формирования бюджета, реализации социально значимых программ. Стало общей практикой, когда представители общественных организаций, общественники, неравнодушные жители района осуществляют общественный контроль за ходом строительства жилых домов, проведения ремонтных работ в школах, детских садах, учреждениях социальной сферы — от момента проектировки до приемки в эксплуатацию. Это помогает избежать ошибок и ликвидировать недоделки, которые обнаруживаются на этапе строительства, а не в момент сдачи объекта, что позволяет разумно расходовать бюджетные средства.