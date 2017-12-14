Собчак назначил Мутко ответственным за миллионы КПСС. СКРИН

13:17 14 декабря 2017 0

Виталий Мутко присвоил золото партии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Зампредседателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко был назначен ответственным за распределение нескольких сотен млн рублей, принадлежавших Ленинскому обкому КПСС и коммунистической партии РСФСР. Распоряжение об этом было подписано 10 марта 1992 года главой Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Документ опубликовал телеграм-канал «Устинов троллит».

В распоряжении Собчака указано, что денежные средства и имущество, ранее принадлежащие КПСС и коммунистической партии РСФСР, должны быть зачислены на специальный внебюджетный счет, открываемый мэрией Санкт-Петербурга в коммерческом банке «Россия». В частности, со счета Ленинградского обкома КПСС должны были перевести 768 404 рубля 23 копейки, а с депозитного вклада — 43 млн рублей.

Фото: телеграм-канал «Устинов троллит»

Распорядителем кредитов по внебюджетному счету Собчак назначил Мутко, занимавшего тогда пост вице-мэра Петербурга. Тот должен был предоставить смету на распоряжение внебюджетными средствами для выделения денег детям-сиротам и детям-инвалидам, детям пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, многодетным и малообеспеченным семьям. Были ли в итоге перераспределены эти деньги по назначению, неизвестно.

В октябре 1997 года Собчак был привлечен Генпрокуратурой в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Санкт-Петербурга. В 1997 году был обвинен в злоупотреблениях на посту мэра Санкт-Петербурга.

Сейчас Мутко, занимающего пост вице-премьера по вопросам спорта, обвиняют в утаивании имущества почти на миллиард рублей. Как писал паблик Mash, политик и его близкие родственники владеют элитной недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге. Родственникам Мутко отошли две квартиры стоимостью более 200 млн рублей в Протопоповском переулке в Москве и на Константиновском проспекте в Петербурге. Также у семьи политика якобы есть жилплощадь на Ленинских проспектах в обоих городах. «Все активы на самом Виталии Мутко, его жене, дочерях Марии и Елене, — подметил Mash. — Лазурный берег Франции и итальянские курорты — излюбленные места семьи».

Как предположил в разговоре с «URA.RU», политолог Илья Гращенков, сейчас решается вопрос об отставке Мутко до или после чемпионата мира-2018. Политолог отметил, что Мутко — не ставленник каких-то башен, а просто бывший коллега Владимира Путина по работе в мэрии Петербурга времен Собчака. «Он сделал карьеру, сделал ее жестко, со многими поссорившись. Многие его не любят, у него много врагов. И ошибок он допустил немало, как человек тщеславный, конфликтный и, как мне кажется, не слишком образованный», — отмечает Гращенков.

Отставки Мутко сейчас также добираются представители строительного бизнеса, недовольные распределением заказов на стройку спортивных объектов. В разговоре с «URA.RU» политконсультант Дмитрий Фетисов отметил, что после допингового скандала Мутко находится в уязвимом положении. Некоторые же склоняются к мнению, что отставка вице-премьера состоится после президентских выборов, когда все правительство по закону должно будет написать заявление об увольнении.