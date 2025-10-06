Крупное нападение ВСУ пресечено над Тульской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Восемь украинских беспилотников сбито над Тульской областью
Восемь украинских беспилотников сбито над Тульской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы российской ПВО обнаружили и перехватили восемь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Вражеская атака была отражена в ночь на 6 октября.

"Подразделения ПВО уничтожили восемь Украинских дронов над Тульской областью", — написал Миляев. Сообщение размещено в telegram-канале главы региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы российской ПВО обнаружили и перехватили восемь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Вражеская атака была отражена в ночь на 6 октября. "Подразделения ПВО уничтожили восемь Украинских дронов над Тульской областью", — написал Миляев. Сообщение размещено в telegram-канале главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...