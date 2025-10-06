Крупное нападение ВСУ пресечено над Тульской областью

Восемь украинских беспилотников сбито над Тульской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы российской ПВО обнаружили и перехватили восемь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Вражеская атака была отражена в ночь на 6 октября.
"Подразделения ПВО уничтожили восемь Украинских дронов над Тульской областью", — написал Миляев. Сообщение размещено в telegram-канале главы региона.
