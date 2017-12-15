04:35 15 декабря 2017 0

Чиновница якобы выводила деньги на счета фиктивных фирм Фото: Pixabay.com

В Москве 10 декабря на казанском вокзале после возвращения из Татарстана была задержана замглавы Росимущества Елена Паткина. Чиновницу, которая курировала вопросы земельных отношений по всей стране, заподозрили в хищении со счетов ведомства 150 миллионов рублей.

Паткина, как пишет «Коммерсант», уехала из столицы 22 ноября, внезапно взяв больничный. При этом, по словам источников издания, в этот день сотрудники ФСБ и полиции провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке.

Обыски проводились в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном в августе 2017 года. В преступную группу якобы входили действующие и бывшие и действующие сотрудники Росимущества, выйти на которых силовикам удалось после ликвидации в конце 2016 года в Москве обнальных площадок. В рамках того дела был задержан бизнесмен Андрей Южаков, на которого было зарегистрировано двадцать фиктивных фирм, через счета которых проходили сотни миллионов рублей. Как позже выяснилось, услугами Южакова активно пользовались в том числе и сотрудники московского Росимущества, которое с 2014 по 2017 год возглавляла Елена Паткина. 1 июня она была назначена замглавы федерального ведомства.

Правоохранители считают, что в фирмы Южакова выводились деньги с балансового счета, где хранились в том числе платежи участвовавших в торгах компаний. Между собой сотрудники ведомства называли хранящиеся на этом счете деньги [сотни миллионов рублей] «бесхозными». Паткиной инкриминируют хищение как минимум 150 млн рублей со счетов московского управления Росимущества. Тверской суд Москвы 11 декабря арестовал ее на два месяца.

Общая сумма ущерба пока не называется. Известно лишь, что в рамках этого дела в ноябре были задержаны бывшие бухгалтеры ведомства Наталья Нугаева и Марина Чичерина. Как пишет издание, первая начала сотрудничать со следствием, поэтому находится под домашним арестом. Не исключено, что именно помогла прояснить роль Елены Паткиной, которую считают организатором махинации. Чичерина помещена в СИЗО.