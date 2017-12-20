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20 декабря 2017
09:00  20 декабря 2017 0

Когда выдвинут Путина, «Почта России» потеряла 62 млн, глава «Tesla» обнародовал свой номер. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в деревне Чудова и посёлке Косулино Свердловской области, почта россии, почта банк, пауэрс фрэнсис гэри младший, клесс кевин
На «Почте России» теряются не только посылки людей, но и деньги ведомстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 20 декабря. И вот главное за ночь:

Стала известна дата выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Случится это уже в 2017 году, а помогать Владимиру Владимировичу будут «фронтовики» и молодежь.

Доходы россиян по итогам 2017 года существенно упали. Они снижаются уже четвертый год подряд.

Обнародован рейтинг самых эффективных губернаторов России. На вершине два главы регионов УрФО, еще один — в 20-ке.

На курганской «Почте России» «потеряли» почти 62 миллиона рублей. Афера поражает «гениальностью» — деньги переводились на склад, а затем просто списывались со счетов как непригодные.

Югорскому губернатору пообещали прямой эфир с 400 тысячами просмотров. При том, что год назад такой же просмотрели всего 10 тысяч раз.

Основатель компаний «PayPal» и «Tesla» Илон Маск опубликовал в социальных сетях номер личного телефона. Прежде чем попросить у бизнесмена денег на карманные расходы, придется прослушать автоответчик.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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