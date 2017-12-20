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Сегодня 20 декабря. И вот главное за ночь:
Стала известна дата выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Случится это уже в 2017 году, а помогать Владимиру Владимировичу будут «фронтовики» и молодежь.
Доходы россиян по итогам 2017 года существенно упали. Они снижаются уже четвертый год подряд.
Обнародован рейтинг самых эффективных губернаторов России. На вершине два главы регионов УрФО, еще один — в 20-ке.
На курганской «Почте России» «потеряли» почти 62 миллиона рублей. Афера поражает «гениальностью» — деньги переводились на склад, а затем просто списывались со счетов как непригодные.
Югорскому губернатору пообещали прямой эфир с 400 тысячами просмотров. При том, что год назад такой же просмотрели всего 10 тысяч раз.
Основатель компаний «PayPal» и «Tesla» Илон Маск опубликовал в социальных сетях номер личного телефона. Прежде чем попросить у бизнесмена денег на карманные расходы, придется прослушать автоответчик.