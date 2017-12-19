22:26 19 декабря 2017 3

Владимир Якушев вновь стал самым эффективным губернатором в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Тюменской области признаны самыми эффективными среди госструктур субъектов Россиийской Федерации в 2017 году. В указанный период улучшилось качество управления в Пермском крае. Свердловская, Челябинская, Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа сохраняют уровень управления, достигнутый в 2016 году. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Высшей школы экономики, обнародовавшие ежегодный рейтинг эффективности управления в субъектах РФ.

Итоговые показатели каждого из 85 регионов России зависели от трех показателей.

Сенсация рейтинга — Пермский край, усилившийся больше чем в два раза Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Отдельно рассматривался социальный блок. За управление в нем наивысшую оценку снова получила Тюмень (губернатор Владимир Якушев). На вторую строчку с 24-й поднялся Ямало-Ненецкий АО (Дмитрий Кобылкин), с 25-й на 12-ю строчку перешла Челябинская область (Борис Дубровский). А вот Ханты-Мансийский АО (Наталья Комарова) потерял две позиции, заняв 20-е место. Свердловская область (Евгений Куйвашев) опустилась с 52-го на 63 место. Больше всех позиций потерял Пермский край (Максим Решетников), переместившийся с 28-й строчки на 70-ю. Ухудшил свои результаты и аутсайдер прошлогоднего рейтинга — Курганская область (Алексей Кокорин). Территория потеряла 23 позиции, оказавшись на 81 строчке.

Второй показатель эффективности — качество политико-управленческого блока. По этому параметру все регионы Большого Урала, за исключением Пермского края и Курганской области, опустились в рейтинге. Вотчина Максима Решетникова скакнула с 83-го на 13 место. Успех Алексея Кокорина — плюс четыре позиции и 62 место. Тюменская область переместилась со второй строчки на 12-ю; Ямало-Ненецкий АО — с четвертой на 21-ю; Челябинская область — с 25 на 28-ю; Свердловская область — с 51 на 54-ю, Ханты-Мансийск — с 41 на 58 место.

Дмитрий Кобылкин также утвердился в рейтинге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В финансово-экономическом блоке первое место досталось территории Дмитрия Кобылкина: рост на шесть позиций. С третьего места на второе переместились владения Владимира Якушева. Опять же заметный рост продемонстрировал Пермский край, заняв 29 место, тогда как в прошлом году была 64 позиция. Челябинская область потеряла шесть позиций, переместившись на 24-е место. Ханты-Мансийск занял 15 строчку, тогда как в прошлом году занимал 12. У Свердловской области минус одна строчка в рейтинге и 40 место. Курган обосновался на последней 85 позиции.

В общем зачете Тюменская область второй год подряд занимает первое место. Следом за ней идут Белгородская область и Чеченская республика. Чуть менее эффективным, по мнению исследователей, оказалось управление в Ямало-Ненецком автономном округе — четвертое место (в прошлом году было пятое). Рядом находится Москва (шестое место). В первой двадцатке оказались Челябинская область (17 место) и Ханты-Мансийский автономный округ (28 место).

Регион Алексея Кокорина вновь в аутсайдерах Фото: Александр Кадников © URA.RU

Сенсация рейтинга — Пермский край, занявший 33 место, в то время как в прошлом году он занимал 79 строчку. Свердловская область немного опустилась с 49 на 54 место. Курганская область по уровню эффективности осталась 85-м регионом.

Ежегодный рейтинг АПЭК и ВШЭ — важный инструмент. В 2017 году своих постов лишились многие из губернаторов, которые ранее получали от экспертов негативные оценки. «Новые губернаторы, как правило, получили гораздо более высокие оценки, которые в ряде случаев кардинально лучше, чем у их предшественников», — говорится в докладе. В частности, наилучшую динамику роста в рейтинге в связи со сменой главы продемонстрировал Пермский край.

Также в АПЭК уверены, что повысить эффективность работы региональной власти удалось за счет установки Кремля на мобилизацию накануне президентских выборов. «Губернаторы активно занимаются реализацией „майских указов“, учитывая, что теперь им уж точно некуда „отступать“ в этой работе», — говорится в докладе. Именно поэтому, считают эксперты, улучшилась ситуация с зарплатами бюджетников и различными социально значимыми расходами, переселением из аварийного и ветхого жилья.