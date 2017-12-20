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Главные новости Югры
00:05  20 декабря 2017 0

Комаровой пообещали 400 тысяч просмотров во «ВКонтакте»

В прошлый раз было только 10 тысяч. Как привлекут внимание к губернатору Югры
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Открытие движения по транспортной развязке Сургут-Лянтор-Когалым. Сургут, губернатор хмао, комарова жмет кнопку
Власти ХМАО определили новую цель в PR-политике: собирать как можно больше кликовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

PR-блок правительства Югры рассчитывает привлечь внимание к онлайн-конференции с губернатором Натальей Комаровой более 400 тысяч человек. Окружные власти попытаются заинтересовать своей повесткой активных интернет-пользователей и лидеров общественного мнения в социальных сетях. Об этом во вторник, 19 декабря, «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Соцсети и мессенджеры. Сургут, ВКонтакте, соцсети, вк, vk, vkontakte
Конференцию губернатора будут транслировать в самых популярных соцсетях региона
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В депсвязей сообщают, что конференция пройдет во время рабочей поездки главы региона в Нижневартовск 25 декабря, а в социальных сетях уже начался сбор предложений по актуальным темам, интересующим молодежь Югры. Планируется, что к мероприятию одновременно подключатся около 100 тыс. пользователей сети, а еще 300 тысяч человек просмотрят трансляцию после прямого эфира.

«В отличие от интернет-приемных и прямых линий с главой региона, где жители задают свои вопросы и ждут решения от Комаровой, во время онлайн-конференции губернатор будет обсуждать инициативы и предложения молодежной аудитории, обозначив принцип: «ваше будущее — ваш выбор», — говорится в сообщении департамента.

По итогам обсуждения будет принято решение, какие гражданские инициативы получат поддержку и начнут реализовываться в 2018 году.

В возможности привлечь к онлайн-конференции Комаровой 400 тыс. человек сомневается директор коммуникационного агентства «Magic.Inc» Платон Маматов. Для сравнения: трансляцию с большой пресс-конференции Натальи Комаровой 14 ноября посмотрело около 10 тысяч пользователей, а всего в регионе проживает более 1,6 млн человек.

«Просмотры в соцсетях можно накрутить. Не думаю, что пиарщики Комаровой на это пойдут, но технически это вполне реально. Плюс надо помнить, что количество просмотров и количество посмотревших видео пользователей — это две разные цифры. Второй показатель всегда существенно меньше первого», — комментирует эксперт в разговоре с «URA.RU».

Маматов объясняет активность региональных властей в вопросе усиления влияния в социальных сетях задачами, поставленными перед губернаторами администрацией президента России.

Работа с современными социальными механизмами необходима для предотвращения эскалации проблем и перехода их с местного уровня на федеральный, контроля социального климата, пресечения роста протестных настроений. Именно молодежь, как показывает историческая практика, наиболее подвержена радикальным и революционным настроениям.

«Тем более, на носу президентские выборы, и всюду должны быть тишь да гладь. Судя по всему, губернатор Комарова серьезно отнеслась к поставленным АП задачам», — резюмирует интернет-технолог, отмечая, что в целом губернатор Югры действует верно.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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