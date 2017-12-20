Комаровой пообещали 400 тысяч просмотров во «ВКонтакте»

PR-блок правительства Югры рассчитывает привлечь внимание к онлайн-конференции с губернатором Натальей Комаровой более 400 тысяч человек. Окружные власти попытаются заинтересовать своей повесткой активных интернет-пользователей и лидеров общественного мнения в социальных сетях. Об этом во вторник, 19 декабря, «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
В депсвязей сообщают, что конференция пройдет во время рабочей поездки главы региона в Нижневартовск 25 декабря, а в социальных сетях уже начался сбор предложений по актуальным темам, интересующим молодежь Югры. Планируется, что к мероприятию одновременно подключатся около 100 тыс. пользователей сети, а еще 300 тысяч человек просмотрят трансляцию после прямого эфира.
«В отличие от интернет-приемных и прямых линий с главой региона, где жители задают свои вопросы и ждут решения от Комаровой, во время онлайн-конференции губернатор будет обсуждать инициативы и предложения молодежной аудитории, обозначив принцип: «ваше будущее — ваш выбор», — говорится в сообщении департамента.
По итогам обсуждения будет принято решение, какие гражданские инициативы получат поддержку и начнут реализовываться в 2018 году.
В возможности привлечь к онлайн-конференции Комаровой 400 тыс. человек сомневается директор коммуникационного агентства «Magic.Inc» Платон Маматов. Для сравнения: трансляцию с большой пресс-конференции Натальи Комаровой 14 ноября посмотрело около 10 тысяч пользователей, а всего в регионе проживает более 1,6 млн человек.
«Просмотры в соцсетях можно накрутить. Не думаю, что пиарщики Комаровой на это пойдут, но технически это вполне реально. Плюс надо помнить, что количество просмотров и количество посмотревших видео пользователей — это две разные цифры. Второй показатель всегда существенно меньше первого», — комментирует эксперт в разговоре с «URA.RU».
Маматов объясняет активность региональных властей в вопросе усиления влияния в социальных сетях задачами, поставленными перед губернаторами администрацией президента России.
Работа с современными социальными механизмами необходима для предотвращения эскалации проблем и перехода их с местного уровня на федеральный, контроля социального климата, пресечения роста протестных настроений. Именно молодежь, как показывает историческая практика, наиболее подвержена радикальным и революционным настроениям.
«Тем более, на носу президентские выборы, и всюду должны быть тишь да гладь. Судя по всему, губернатор Комарова серьезно отнеслась к поставленным АП задачам», — резюмирует интернет-технолог, отмечая, что в целом губернатор Югры действует верно.