Виторган признался, почему восхищается «доступной девахой» Собчак

11:11 20 декабря 2017 0

Максим Виторган рассказал, за что любит Ксению Собчак Фото: Максим Виторган Instagram

Актер Максим Виторган опубликовал пост в поддержку своей супруги Ксении Собчак. Он заявил, что его избранница не вписывается в принятые стандарты и постоянно вызывает восхищение.

Виторган в своем аккаунте Instagram пишет, что в Ксении ценит не только ум и красоту супруги, но и ее исключительность. «Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши (простых смертных) представления о том, как должно быть», — пишет на своей странице актер.

Виторган отмечает, что от Собчак невозможно добиться встраивания в общепринятую концепцию. «Она залезает на поля, прислоняется к стеклам, стоит под стрелой, идёт по проходу, которого нет… И все это одновременно. А нам остаётся только восхищаться и возмущаться», добавляет артист.

Ранее Виторган примерно в таком же стили поздравил свою супругу с днем рождения. «Моя лучшая девушка Земли! Моя жена, мать, нежность, забота, секс, алмаз и хрусталь, роса и ливень! Смейся, твори, дерзай! И пусть весь мир захлебнется! С Днём рождения, родная! Я всегда у тебя за плечом! Помни об этом, когда будешь сплевывать (3 раза)!», — пошутил в конце речи актер.

Многие подписчики Виторгана поддержали его слова, однако появились и те, кто обрушился с критикой в адрес самого актера и его жены, пишет портал «Дни.ру». «Ее и до Вас „восхищались“ мужчинки, потому как доступная деваха была, в Вашем обрамлении лишь недоступной стала, статусность повысила так сказать. Это заметно и уважаемо, но суть ее, червоточинка, все та же. Так что будут в неё и стрелы, и ветер, и помидоры лететь», — написала одна из подписчиц Виторгана. Актер тут же парировал: «Быть глупой ваше право, но превращать мой мозг в „доступную деваху“ необязательно». «Прекрасное выступление — с юмором все в порядке, а значит жить вы будете долго и счастливо!» — тут же поддержали Максима Виторгана другие подписчики.

Ксения Собчак ранее заявила, что намерена участвовать в выборах президента России как кандидат «против всех». Свою предвыборную программу она представит 23 декабря, на съезде партии «Гражданская инициатива», пишет «Национальная служба новостей». Представитель Собчак Ксения Чудинова рассказала, что основным конкурентом журналистка считает действующего президента Владимира Путина.