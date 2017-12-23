Посол США в России рассказал о своем отношении к русскому року

03:19 23 декабря 2017 2

В юности Джон Хантсман мечтал стать музыкантом Фото: wikimedia.org/United States Department of State

Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал о своих познаниях в мире российской музыки. По признанию дипломата, русский рок нравится ему меньше, чем творчество Рахманинова и Прокофьева.

«Я послушал немного русского рока, и он довольно неплох», — заявил дипломат в интервью журналу «Сноб». Хантсман отметил, что в произведениях Прокофьева прослеживается влияние чикагской джазовой школы, с которой композитор познакомился во время своих путешествий по США.

«Если вы послушаете его музыку — бит, синкопы, структуру аккордов, — все это в некоторой степени создано под влиянием американского джаза. Симфоническая сказка „Петя и волк“. В музыке Прокофьева просто нельзя не услышать влияние ранней школы джаза в Чикаго», — рассуждает Хантсман.

По словам Хантсмана, в юности он мечтал стать музыкантом и много времени уделял игре на фортепиано, а позже стал зарабатывать концертами в клубах своего города. «Мы даже записали на пленку почти полный альбом — и затем разбежались», — вспоминает он.