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23 декабря 2017
03:19  23 декабря 2017 2

Посол США в России рассказал о своем отношении к русскому року

Джон Хантсман, хантсман джон
В юности Джон Хантсман мечтал стать музыкантомФото: wikimedia.org/United States Department of State

Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал о своих познаниях в мире российской музыки. По признанию дипломата, русский рок нравится ему меньше, чем творчество Рахманинова и Прокофьева.

«Я послушал немного русского рока, и он довольно неплох», — заявил дипломат в интервью журналу «Сноб». Хантсман отметил, что в произведениях Прокофьева прослеживается влияние чикагской джазовой школы, с которой композитор познакомился во время своих путешествий по США.

«Если вы послушаете его музыку — бит, синкопы, структуру аккордов, — все это в некоторой степени создано под влиянием американского джаза. Симфоническая сказка „Петя и волк“. В музыке Прокофьева просто нельзя не услышать влияние ранней школы джаза в Чикаго», — рассуждает Хантсман.

По словам Хантсмана, в юности он мечтал стать музыкантом и много времени уделял игре на фортепиано, а позже стал зарабатывать концертами в клубах своего города. «Мы даже записали на пленку почти полный альбом — и затем разбежались», — вспоминает он.

Сергей Макеев
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