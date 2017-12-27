11:28 27 декабря 2017 4

Ольга Фаткулина не намерена сдаваться Фото: Ольга Фаткулина, «ВКонтакте»

Конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина рассказала о том, как прошло заседание дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). По словам спортсменки, когда зашел вопрос о пожизненной дисквалификации, ее никто не слушал.

Девушка рассказала, что адвокаты МОК обвинили российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил и подмене проб. «Говорили, что в России грязный спорт, и вообще поливали нас и нашу страну грязью. Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре», — рассказала уральская конькобежка газете «Советский спорт».

Она призналась, что, когда решался вопрос о ее дисквалификации, с ней никто из членов МОК не говорил. Они лишь перечисляли, какие нарушения обнаружили у спортсменов. «У кого-то были царапины на пробирках. У меня царапин не обнаружили… Каждый говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали, — отметила Фаткулина. В защиту россиян выступали только адвокаты.

Тогда спортсменка заявила, что намерена обжаловать дисквалификацию. «Друзья, оказывается в наше время победить — это еще не Победа! После нужно защищаться от нападок, выстоять физически и морально в этой войне, доказывать, что все по-честному!» — написала Фаткулина на своей странице в соцсети. Как ранее писало «URA.RU», МОК аннулировал результаты Ольги Фаткулиной на Играх-2014 и пожизненно запретил ей участвовать в Олимпиадах. В 2014 году спортсменка завоевала серебро на дистанции 500 метров.

По предположению Ольги Фаткулиной, она лишилась серебряной медали Игр в Сочи из-за того, что информатор WADA Георгий Родченков внес ее в черный список из-за пухлых щек.