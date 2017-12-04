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04 декабря 2017
19:53  04 декабря 2017 0

Уральская спортсменка заявила, что Родченков внес ее в черный список из-за пухлых щек. ФОТО

Ольга Фаткулина намерена добиваться права на участие в грядущей ОлимпиадеФОТО: olenka_fatkulina@instagram

Участница Олимпийской сборной России, конькобежка из Челябинска Ольга Фаткулина, назвала причину, по которой она лишилась серебряной медали Игр в Сочи. Спортсменка призналась, что информатор WADA Георгий Родченков внес ее в черный список из-за пухлых щек.

«Родченков в одном из пунктов написал, что я попала в список из-за моих щек. Он был на моих соревнованиях в тот день. Он увидел меня и мои щеки (или мои щеки, а потом меня) и сделал вывод, что я употребляла гормон роста! Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь до добра не доведут, — написала Фаткулина на своей странице в Instagram. К своему посту челябинская спортсменка прикрепила детские фотографии, на которых видно, что щеки с давних пор являются ее отличительной чертой.

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ФОТО: olenka_fatkulina@instagram

Ранее «URA.RU» сообщало о решении Международного олимпийского комитета, аннулировавшего результаты Фаткулиной на Играх в Сочи. Кроме того, спортсменка получила пожизненный запрет участие в Олимпиадах. Конькобежка планирует обжаловать дисквалификацию и продолжает готовиться к главному спортивному соревнованию четырехлетия.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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