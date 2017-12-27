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Главные новости Тюменской области
12:24  27 декабря 2017 1

Последнее заседание тюменской облдумы посвятили юбилею экс-депутата

Здания. Тюмень, дума тюменской области
Руководителя предприятия чествовали в зале заседаний и в столовойФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской областной думе вечером 26 декабря с размахом отметил 70-летие экс-депутат, заместитель директора Антипинского НПЗ Геннадий Корепанов.

Как сообщили «URA.RU» источники, последнее предновогоднее заседание депутатов было посвящено его празднику. Поздравить экс-политика пришли тюменские общественники, депутаты, чиновники и священнослужители.

Торжественная часть чествования Геннадия Корепанова проходила в зале заседаний облдумы, откуда тюменские политики разместили видео в социальных сетях. Позже для торжественного обеда юбиляр и приглашенные перешли в столовую Думы.

Присутствующие отметили прекрасное здоровье и внешний вид Корепанова. Депутат городской Думы Игорь Ракша отметил в поздравлении, что Геннадий Корепанов сохранил прекрасное здоровье не только благодаря занятиям спортом. «Вся его жизнь пронизана духовностью. Мы прекрасно понимаем, с какой энергией и самоотдачей Геннадий Семенович дарил себя полностью нашей религии», — подчеркнул он и призвал всех заканчивать партийные распри. Также экс-депутата пришли поздравить Владыка Димитрий и муфтий Ильдар Зиганшин.

Фаина Неверова
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