Последнее заседание тюменской облдумы посвятили юбилею экс-депутата

В Тюменской областной думе вечером 26 декабря с размахом отметил 70-летие экс-депутат, заместитель директора Антипинского НПЗ Геннадий Корепанов.
Как сообщили «URA.RU» источники, последнее предновогоднее заседание депутатов было посвящено его празднику. Поздравить экс-политика пришли тюменские общественники, депутаты, чиновники и священнослужители.
Торжественная часть чествования Геннадия Корепанова проходила в зале заседаний облдумы, откуда тюменские политики разместили видео в социальных сетях. Позже для торжественного обеда юбиляр и приглашенные перешли в столовую Думы.
Присутствующие отметили прекрасное здоровье и внешний вид Корепанова. Депутат городской Думы Игорь Ракша отметил в поздравлении, что Геннадий Корепанов сохранил прекрасное здоровье не только благодаря занятиям спортом. «Вся его жизнь пронизана духовностью. Мы прекрасно понимаем, с какой энергией и самоотдачей Геннадий Семенович дарил себя полностью нашей религии», — подчеркнул он и призвал всех заканчивать партийные распри. Также экс-депутата пришли поздравить Владыка Димитрий и муфтий Ильдар Зиганшин.