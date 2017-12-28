В Госархиве подтвердили подлинность сведений о беременности Кшесинской от Николая II

18:29 28 декабря 2017 10

Интригующие записи были обнаружены в мемуарах балерины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подтвердилась подлинность фрагмента из дневника балерины Матильды Кшесинской, в котором она пишет о своей беременности от цесаревича, наследника российского престола, будущего Николая II. Об этом сообщил директор Госархива Лариса Рогова.

По ее словам, журналист, ранее сообщивший о находке, действительно обнаружил в архивах балерины зачеркнутый фрагмент ее воспоминаний, пишут argumenti.ru. «Пометки в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является», — приводит телеканал 360 слова директора Госархива.

Ранее «URA.RU» передавало, что информацию о беременности Кшесинской подтвердил ее правнук, Константин Севанард. Он сказал, что знал об этом и что эта информация не противоречит семейной истории Севенардов о том, что Кшесинская родила от последнего российского императора дочь.