Уральский промышленный гигант поздравил ветеранов. ФОТО

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) организовала праздничную программу для ветеранов. Участниками праздника стали около 400 бывших металлургов.
Ветераны сталепромышленности посетили серию концертов «Скрипкамания» и музыкальный спектакль «В джазе только девушки» в Театре эстрады. Также они побывали на балете в Екатеринбургском театре оперы и балета и приняли участие в интеллектуальной игре «МозгоБойня» в центре культуры и искусства «Верх-Исетский»
Компания провела для бывших сотрудников соревнования по настольному теннису, шашкам, шахматам и дартсу. Праздничную программу завершила традиционная новогодняя встреча ветеранов цеха холодной прокатки в кафе «У старого завода».
«В уходящем году мы отметили 60-летие Совета ветеранов и 25-летие общественного фонда „Ветеран ВИЗа“, которые созданы для социальной поддержки бывших заводчан. <…> На эти цели в 2017 году завод направил свыше 2,5 млн рублей. Ежегодно в корпоративных программах для ветеранов принимают участие около полутора тысяч бывших заводчан», — говорит и. о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.