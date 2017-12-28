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28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
22:43  28 декабря 2017 0

Уральский промышленный гигант поздравил ветеранов. ФОТО

Экономика екатеринбургского хозяйства. Екатеринбург, виз-сталь, здание, улица толедова43
Ветераны ВИЗ-Стали побывали в опере и приняли участие в шахматном турниреФото: Анна Майорова © URA.RU

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) организовала праздничную программу для ветеранов. Участниками праздника стали около 400 бывших металлургов.

Ветераны сталепромышленности посетили серию концертов «Скрипкамания» и музыкальный спектакль «В джазе только девушки» в Театре эстрады. Также они побывали на балете в Екатеринбургском театре оперы и балета и приняли участие в интеллектуальной игре «МозгоБойня» в центре культуры и искусства «Верх-Исетский»

Компания провела для бывших сотрудников соревнования по настольному теннису, шашкам, шахматам и дартсу. Праздничную программу завершила традиционная новогодняя встреча ветеранов цеха холодной прокатки в кафе «У старого завода».

«В уходящем году мы отметили 60-летие Совета ветеранов и 25-летие общественного фонда „Ветеран ВИЗа“, которые созданы для социальной поддержки бывших заводчан. <…> На эти цели в 2017 году завод направил свыше 2,5 млн рублей. Ежегодно в корпоративных программах для ветеранов принимают участие около полутора тысяч бывших заводчан», — говорит и. о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

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Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Иван Антонов
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