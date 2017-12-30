Объявлены финалисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. По количеству полуфиналистов жители Санкт-Петербурга стали первыми среди объявленных сегодня регионов.
Из 30 финалистов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 26 человек представляют Санкт-Петербург, двое — Вологодскую область и по одному человеку — Ленинградскую область и Калининградскую область. Что касается Дальневосточного федерального округа (ДФО): 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 человека — Республику Саха (Якутию) и 1 человек — Камчатский край.
Еще несколько участников из СЗФО и ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах. Финалисты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.
Имена первых финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» были объявлены 20 декабря. Среди них — 30 участников из Уральского федерального округа, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел в Екатеринбурге с 3 по 6 декабря. «URA.RU» публиковало полный список уральцев, прошедших непростой отбор.