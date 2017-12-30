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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:51  30 декабря 2017 0

В Питере оказалось больше всего «лидеров России». Объявлены финалисты конкурса управленцев из двух федеральных округов

Полуфинал проекта
Из 30 человек — 26 из Санкт-ПетербургаФото: Анна Майорова © URA.RU

Объявлены финалисты Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. По количеству полуфиналистов жители Санкт-Петербурга стали первыми среди объявленных сегодня регионов.

Из 30 финалистов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 26 человек представляют Санкт-Петербург, двое — Вологодскую область и по одному человеку — Ленинградскую область и Калининградскую область. Что касается Дальневосточного федерального округа (ДФО): 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек — Приморский край, 4 человека — Сахалинскую область, 3 человека — Республику Саха (Якутию) и 1 человек — Камчатский край.

Еще несколько участников из СЗФО и ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах. Финалисты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Имена первых финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» были объявлены 20 декабря. Среди них — 30 участников из Уральского федерального округа, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел в Екатеринбурге с 3 по 6 декабря. «URA.RU» публиковало полный список уральцев, прошедших непростой отбор.

Иван Антонов
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