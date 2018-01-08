Сирийская правительственная армия прорвала окружение военной базы неподалеку от города Хараст в провинции Дамаск. Объект был захвачен радикалами в ночь на 1 января 2018 года вопреки договоренностям о перемирии. Позже стало известно, что сирийские военнослужащие, попавшие в окружение, сдались в плен боевикам.
«Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления», — заявил источник RT, находящийся на месте событий. Отмечается, что правительственным войскам также удалось восстановить контроль над мукомольными мельницами, которые находятся возле базы бронетехники.
Как напоминает «Федеральное агентство новостей», 7 января в сирийском городе Идлиб прошла серия терактов. По предварительным данным, от взрывов погибли 30 человек, еще 70 получили ранения. Отмечается, что взрывные устройства были заложены в автомобилях.