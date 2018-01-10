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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
22:11  10 января 2018 0

Китайские смартфоны заподозрили в шпионаже за пользователями

Ресторан Le Grand Cafe Дефиле Николай Романов (МОМЕНТЫ), мужчина с телефоном
Телефоны Huawei следят за пользователями, считают американцыФото: Марина Молдавская

Американский мобильный оператор отказался продавать Huawei Mate 10. Причиной стало подозрение китайских телефонов в шпионских возможностях, которое высказала группа законодателей США.

В письме законодателей говорится, что Huawei сотрудничает с некой телеком-компанией и со спецслужбами Поднебесной. Это якобы делается для того, чтобы следить за пользователями устройств. Представители Huawei отрицают это, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Компания Huawei — третий по величине производитель смартфонов после Apple и Samsung, а флагманский Huawei Mate 10 Pro был признан лучшим современным смартфоном на базе Android, уточняет телеканал 360.

Другого китайского производителя популярных смартфонов — OnePlus ранее поймали на шпионаже. Компания призналась в слежке за владельцами своих гаджетов. Руководство корпорации принесло пользователям извинения.

Артем Косых
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