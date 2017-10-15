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15 октября 2017
14:01  15 октября 2017 0

Производителя популярных смартфонов поймали на слежке за пользователями

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Компания собирала списки контактов, MAC-адреса и данные Wi-Fi пользователейФото: Анна Майорова © URA.RU

Компания OnePlus, выпускающая одноименные смартфоны, призналась в слежке за владельцами своей продукции. Руководство корпорации принесло пользователям извинения.

OnePlus уличили в сборе персонифицированных данных о пользователях смартфонов. В частности компания собирала списки контактов, MAC-адреса, данные Wi-Fi, IMEI-номера владельцев техники OnePlus. Информация хранилась с привязкой к конкретному человеку, передает AKKet.

Представители компании пояснили, что данных были нужны им для улучшения качества продукции и отслеживания потребностей клиентов. Нежелательный сбор информации, к слову, никак нельзя отключить. Чтобы оправдаться перед пользователями, разработчики пообещали выпустить обновления, позволяющие отключить передачу личных данных.

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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