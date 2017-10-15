Компания OnePlus, выпускающая одноименные смартфоны, призналась в слежке за владельцами своей продукции. Руководство корпорации принесло пользователям извинения.
OnePlus уличили в сборе персонифицированных данных о пользователях смартфонов. В частности компания собирала списки контактов, MAC-адреса, данные Wi-Fi, IMEI-номера владельцев техники OnePlus. Информация хранилась с привязкой к конкретному человеку, передает AKKet.
Представители компании пояснили, что данных были нужны им для улучшения качества продукции и отслеживания потребностей клиентов. Нежелательный сбор информации, к слову, никак нельзя отключить. Чтобы оправдаться перед пользователями, разработчики пообещали выпустить обновления, позволяющие отключить передачу личных данных.