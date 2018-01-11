18:27 11 января 2018 2

Жители Твери связали появление нимба с приездом в город Владимира Путина Фото: kurt_vip@instagram

В Твери, где накануне побывал президент России Владимир Путин, местные жители заметили в небе загадочное явление — аккуратный облачный нимб. Фотографии нимба опубликованы горожанами в социальных сетях.

Пользователи «ВКонтакте» предположили, что появление нимба может связано с маневрами самолетов, которые сопровождали президентский борт. Некоторые юзеры напомнили, что аналогичное явление было ранее зафиксировано в Калининграде — тогда причиной возникновения загадочного облака также стали самолеты.

Как напоминает «Национальная служба новостей», президент России побывал в Твери 10 января. В ходе визита глава государства посетил вагоностроительный завод, где осмотрел продукцию и производство.