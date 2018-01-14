Главный буровой подрядчик «Газпрома» вышел из офшоров

Главный буровой подрядчик «Газпрома» ООО «Газпром бурение» закончила процедуру деофшоризации. Таким образом, компания полностью перешла под российскую юрисдикцию.
Как сообщает РБК со ссылкой на базу данных СПАРК «Интерфакс», с 29 декабря 2017 года компания принадлежит трем физическим лицам: Игорю Ротенбергу (78,71%), Борису Ротенбергу (16,290%) и Александру Замятину (5%). В 2014 году российский миллиардер Аркадий Ротенбренг рассказал, что продал компанию своему сыну Игорю Ротенбергу. Однако остальные бенефициары компании тогда не были названы.
В 2011 году «Газпром бурение» на 100% принадлежала «Газпрому», говорится в базе данных СПАРК. В июле 2014 года владельцем компании стала фирма «Миласи Бизнес Лимитед», зарегистрированная на Кипре. В декабре 2017 года состоялись 12 сделок с различными долями компании. В результате владельцами «Газпром бурения» стали Игорь и Борис Ротенберги и Александр Замятин.
Отметим, что в состав компании входят пять производственных филиалов: «Краснодар бурение», «Астрахань бурение», «Ухта бурение», «Оренбург бурение» и «Уренгой бурение».