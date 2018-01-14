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14 января 2018
08:42  14 января 2018 5

Главный буровой подрядчик «Газпрома» вышел из офшоров

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., нефтедобыча
ООО «Газпром бурение» полностью перешла под российскую юрисдикциюФото: media.gazprom-neft.ru

Главный буровой подрядчик «Газпрома» ООО «Газпром бурение» закончила процедуру деофшоризации. Таким образом, компания полностью перешла под российскую юрисдикцию.

Как сообщает РБК со ссылкой на базу данных СПАРК «Интерфакс», с 29 декабря 2017 года компания принадлежит трем физическим лицам: Игорю Ротенбергу (78,71%), Борису Ротенбергу (16,290%) и Александру Замятину (5%). В 2014 году российский миллиардер Аркадий Ротенбренг рассказал, что продал компанию своему сыну Игорю Ротенбергу. Однако остальные бенефициары компании тогда не были названы.

В 2011 году «Газпром бурение» на 100% принадлежала «Газпрому», говорится в базе данных СПАРК. В июле 2014 года владельцем компании стала фирма «Миласи Бизнес Лимитед», зарегистрированная на Кипре. В декабре 2017 года состоялись 12 сделок с различными долями компании. В результате владельцами «Газпром бурения» стали Игорь и Борис Ротенберги и Александр Замятин.

Отметим, что в состав компании входят пять производственных филиалов: «Краснодар бурение», «Астрахань бурение», «Ухта бурение», «Оренбург бурение» и «Уренгой бурение».

Екатерина Бойбородина
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