Медики раскрыли состояние тюменки, чуть не утонувшей на Лесобазе

Жительница Тюмени, которую накануне очевидцы достали из воды в районе Лесобазы, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в депздраве региона.
«Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние крайне тяжелое», — сообщили в ведомстве.
Вызов поступил на пульт скорой помощи вечером 30 мая. После проведения реанимационных мероприятий, медики доставили девушку в Областную клиническую больницу №1. Кадры с ее спасением засняли очевидцы.
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