30 мая 2025

Медики раскрыли состояние тюменки, чуть не утонувшей на Лесобазе

Девушка, которую достали из реки в Тюмени, находится в крайне тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка проходит лечение в профильном отделении
Девушка проходит лечение в профильном отделении Фото:

Жительница Тюмени, которую накануне очевидцы достали из воды в районе Лесобазы, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в депздраве региона.

«Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние крайне тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Вызов поступил на пульт скорой помощи вечером 30 мая. После проведения реанимационных мероприятий, медики доставили девушку в Областную клиническую больницу №1. Кадры с ее спасением засняли очевидцы.

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Жительница Тюмени, которую накануне очевидцы достали из воды в районе Лесобазы, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в депздраве региона. «Пациент госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние крайне тяжелое», — сообщили в ведомстве. Вызов поступил на пульт скорой помощи вечером 30 мая. После проведения реанимационных мероприятий, медики доставили девушку в Областную клиническую больницу №1. Кадры с ее спасением засняли очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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