Следственный комитет назвал причину резни в пермской школе

В Следственном комитете Пермского края официально подтвердили версию, по которой в школе №127 произошло не нападение неизвестных, а драка между подростками, которые решили выяснить отношения на ножах.
«Между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения», — уточнили «URA.RU» в ведомстве.
Инцидент, как уже сообщало «URA.RU», произошел 15 января утром в одной из школ Мотовилихинского района. Драку двух учеников пытались предотвратить педагоги и другие школьники. По данному факту Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), пишет РАПСИ.
На месте происшествия работает группа следователей-криминалистов. Уроки отменены, все ученики и педагогический состав эвакуированы. Раненые госпитализированы в больницу. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены, пояснили в следственном комитете.
На данный момент известно о 12 пострадавших, среди которых 11 несовершеннолетних и один учитель. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию, где сообщаются все подробности ЧП в школе №127.