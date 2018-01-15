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15 января 2018
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12 января 2018
12:39  15 января 2018 6

Следственный комитет назвал причину резни в пермской школе

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, убийство, криминал, руки в крови
Возбуждено дело по ст. «Покушение на убийство двух и более лиц»Фото: Pixabay
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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В Следственном комитете Пермского края официально подтвердили версию, по которой в школе №127 произошло не нападение неизвестных, а драка между подростками, которые решили выяснить отношения на ножах.

«Между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения», — уточнили «URA.RU» в ведомстве.

Инцидент, как уже сообщало «URA.RU», произошел 15 января утром в одной из школ Мотовилихинского района. Драку двух учеников пытались предотвратить педагоги и другие школьники. По данному факту Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), пишет РАПСИ.

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Все подробности ЧП в пермской школе: на учеников напали с ножами. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

На месте происшествия работает группа следователей-криминалистов. Уроки отменены, все ученики и педагогический состав эвакуированы. Раненые госпитализированы в больницу. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены, пояснили в следственном комитете.

На данный момент известно о 12 пострадавших, среди которых 11 несовершеннолетних и один учитель. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию, где сообщаются все подробности ЧП в школе №127.

Артем Косых
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